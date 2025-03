Nach dem verkaterten Karnevalskick zwischen Breitungen und Jüchsen (1:1) am vergangenen Sonntag, 2. März, nimmt das Kreisoberliga-Jahr 2025 am kommenden Wochenende wieder richtig Fahrt auf. Für den 1. Suhler SV und Gegner SG Kalten/Rhön bedeutet das noch vor dem Anpfiff der Begegnung am Samstag, 8. März, eine längere Anreise als üblich. Denn Suhl ist für die Rückkehr aus der Winterpause umgezogen.