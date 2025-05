Mit einem 2:0-Sieg beim Mehmelser SV steht die SG Helba in der 1. Landesklasse, Staffel I uneinholbar an der Spitze und durfte am Wochenende somit Meisterschaft und Kreisliga-Aufstieg feiern. Eineinhalb Tage zuvor verpasste Helba mit einem 0:1 gegen den 1. Suhler SV II den Einzug ins Kreispokal-Finale und das mögliche Double, doch die Kreisliga-Rückkehr nach 18-jähriger Abwesenheit ist bereits ein Highlight. „Es galt den Aufstieg festzumachen, den wir seit zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren verdient haben. Starke Leistung einer wunderbaren Mannschaft mit lauter geilen Typen“, lobte ein sichtlich ergriffener Trainer Matthias Böhm, ehe ihn seine Spieler sogar in die Höhe warfen. Mit bester Laune, mitgereisten Fans, Tanz und grenzenlosem Jubel gab es am Freitagabend in Mehmels den Auftakt eines zweifellos langen Wochenendes.