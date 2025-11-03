Mit einem überzeugenden 5:1 setzten die Fußballer des FSV Schmalkalden am Sonntagvormittag ein Zeichen im Spitzenspiel der 1. Kreisklasse, Staffel II gegen die SG SV Dolmar Kühndorf. Die Gäste ohne Torjäger Christian Wendler, aber das soll den Schmalkalder Sieg nicht schmälern. Souverän erspielten sie sich einige Chancen, Skander Ben Hmdia und Edin Doglod brachten die 2:0-Führung. Auch Cheikh M´Boirick traf, allerdings denkbar unglücklich zum 2:1-Pausenstand ins eigene Netz. In Halbzeit zwei dominierte der FSV weiter und Doglod sowie der eingewechselte Kamil Mikula per Doppelpack schossen den klaren Sieg heraus. Trotz sieben Siegen steht der FSV mit 18 Punkten aber weiterhin hinter Kühndorf, drei Zähler wurden wegen eines fehlenden Schiedsrichters abgezogen. Trainer Matthias Römhild war überaus zufrieden, der FSV peilt die Kreisliga an. Gegner Kühndorf ist als 9er-Team nicht aufstiegsberechtigt.