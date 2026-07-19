Fußball: 1. FC Nürnberg mit 28 Spielern ins Trainingslager gereist

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg ist mit 28 Spielern ins Trainingslager nach Südtirol gereist. Nach Angaben des Fußball-Zweitligisten sind Noah Maboulou und Ayob Chaikhoun dabei nicht Teil des Teams, weil sie für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt sind. Trainer Miroslav Klose wird seine Schützlinge erstmals an diesem Montagvormittag (10.30 Uhr) auf dem Sportplatz des FC Gais in der Nähe von Bruneck versammeln.