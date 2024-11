Magdeburg musste auf den formstarken Jean Hugonet (Gelbsperrer) verzichten, für ihn agierte Tobias Müller in der Innenverteidigung. Dazu kehrte Martijn Kaars nach abgesessener Sperre wieder in die Sturmspitze zurück. Magdeburg versuchte früh die Spielkontrolle zu übernehmen, doch die Gastgeber setzten immer wieder kleine Nadelstiche. Dann schlug der FCM zu: Samuel Loric bediente El Hankouri in der Mitte, der per Hacke zur Führung traf (10.).