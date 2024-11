Fußball 1. FC Magdeburg rettet in Unterzahl Punkt in Kaiserslautern

So war der Ausgleich nur eine Frage der Zeit. Nach einer Ecke bugsierte Ache den Ball aus sechs Metern per Kopf durch die Beine von FCM-Keeper Reimann (68.). Auch danach hatte der FCM noch Chancen, doch Kaars scheiterte aus spitzem Winkel nach einem Freistoß. Lautern blieb spielbestimmend. Allein Ache scheiterte dreimal am Aluminium. Doch der FCM wurde für sein kämpferisches Engagement in Unterzahl mit einem Punkt belohnt.