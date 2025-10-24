Nach dem 4:0-Erfolg gegen Steinbach-Hallenberg ist der SV 08 Steinach in der Landesklasse zurück in der Erfolgsspur. Matchwinner beim Heimsieg war der 20-jährige Max Möller, der nach seiner Einwechslung doppelt traf – es waren seine ersten Tore in dieser Saison. Im Interview spricht der laufstarke Mittelfeldspieler über seine Lieblingsposition, seine Entwicklung, die besondere Rolle des Trainers und über den kommenden Gegner FC 02 Barchfeld. Trotz klarer Favoritenrolle warnt Möller vor dem Kellerkind aus dem Fußballkreis Westthüringen – und erinnert an die eigene Durststrecke aus dem Vorjahr.