Fusionsenergie Münchner Start-up sammelt 411 Millionen für Fusionsreaktor

Internationale Konkurrenz

Angesichts der Konkurrenz - in den USA und China sind bereits Milliarden in Fusions-Start-ups geflossen - ist allerdings alles andere als sicher, dass sich Proxima Fusion durchsetzen wird. Zudem jagen Wissenschaftler der Fusion bereits seit vielen Jahrzehnten hinterher und manchen gilt sie inzwischen als Sackgasse, anderen weiter als große Hoffnung. Bei der Stellarator-Technologie sieht sich das Münchner Unternehmen selbst momentan in der Spitzenposition.