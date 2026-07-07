Fusionsenergie Münchner Start-up sammelt 411 Millionen für Fusionsreaktor

München/Garching - Das Start-up Proxima Fusion hat Hunderte Millionen Euro für den Bau eines Fusionsreaktors eingesammelt. In einer aktuellen Finanzierungsrunde, an der sich auch RWE und Google beteiligten, kamen 411 Millionen Euro zusammen, wie das Unternehmen mitteilte. Damit erfüllt Proxima Fusion die Bedingungen dafür, dass der Freistaat Bayern weitere 400 Millionen Euro zur Verfügung stellt, wie im Februar vereinbart wurde, und wird zum Unicorn (Einhorn) - einem Start-up mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro.