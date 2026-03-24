Mit einem Gottesdienst, in dem Regionalbischof Tobias Schüfer die Predigt hielt, begann am Samstagmorgen die Synode des neu entstandenen Kirchenkreises Gotha in der Augustinerkirche Gotha. Nach dem Zusammengehen der Kirchenkreise Arnstadt-Ilmenau, Gotha und Waltershausen-Ohrdruf sind insgesamt 68 synodale Vertreter der Kirchengemeinden und Dienstbereiche zum ersten Mal zusammengekommen, heißt es in einer Presseinformation des Kirchenkreises.