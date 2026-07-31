Fusion mit SpaceX?: Musk bestreitet Pläne zu Trennung von Teslas China-Geschäft

Austin - Tesla-Chef Elon Musk hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach der Elektroautobauer eine Trennung vom China-Geschäft erwägt, um den Weg für eine Fusion mit seiner Weltraumfirma SpaceX freizumachen. Das seien "Fake News", schrieb Musk auf seiner Online-Plattform X als Antwort auf einen später gelöschten Beitrag zu einem entsprechenden Bericht der Zeitung "Wall Street Journal". Aus Teslas Werk in Shanghai kommt bisher mehr als die Hälfte der weltweiten Produktion der Firma. Das einzige andere Werk außerhalb der USA ist in Grünheide bei Berlin.