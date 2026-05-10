Was war das für ein Samstag: Während sich der 1. Suhler SV am Nachmittag des 9. Mai im Auestadion mit einem 2:1-Sieg über die SG Obermaßfeld vier Spieltage vor Saisonende die vorzeitige Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga sichert und samt improvisierter Meisterschale feiert, unterliegt nur wenige Kilometer entfernt der SV Dietzhausen zum zweiten Mal innerhalb einer Woche mit 0:6-Toren – nun gegen den FC Zella-Mehlis. Damit ist der SVD in der Kreisoberliga als Elfter wieder punktgleich mit dem VfL Meiningen II, der in Dreißigacker 3:1 gewann. Der Abstiegskampf setzt sich damit für den SVD fort und ist doch beendet. Die Erklärung gab es nach Abpfiff.