Ein neuer Funkmast mit 5G-Aufschaltung nahe Wildenspring ist errichtet worden. Was es damit auf sich hat, wollte in der Januar-Stadtratssitzung Gerald Rauch als Einwohner wissen. Landgemeindebürgermeister Peter Grimm ließ sich von der Bundesnetzagentur informieren und gab sein Wissen in der Stadtratssitzung am Dienstag weiter. Demnach gehe es um die 5 G-Abdeckung in der Landgemeinde Großbreitenbach. Laut einer Kartenübersicht über den Telekom Mobilfunk-Netzausbau zeigen sich in der Landgemeinde relativ wenige weiße Flächen. Doch die zugesicherte 5 G-Abdeckung sei so umfänglich, wie seitens der Bundesnetzagentur genannt. Von mehreren Einwohnern habe Peter Grimm gehört, dass bei ihnen nur 4 G anliegt. Schlechter trifft es Mobilfunkempfänger vor allem bei Neustadt, im Bereich Bad Hundertpfund, zwischen Böhlen und Wildenspring, im Bereich Friedersdorf-Allersdorf-Willmersdorf und im Hirschgrund. Hier zeigen sich größere weiße Flecken.