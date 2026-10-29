Telefonieren und spielen oder Filme schauen: Reisende, die mit der Bahn zwischen Arnstadt und Zella-Mehlis unterwegs sind, erwarten besten Handyempfang. Doch auf Höhe des Lubenbachtals ist der Empfang mal da, dann wieder weg. Um nachzubessern, soll im kommenden Jahr ein Funkmast im Lubenbachtal errichtet werden. „Wir beziehungsweise die Kollegen der Telekom haben die Stadt erstmals im Jahr 2019 über unser Vorhaben in Kenntnis gesetzt“, informiert Lena Naber, Sprecherin der Deutsche Funkturm GmbH, auf Nachfrage der Redaktion.