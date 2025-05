„Mensch, so was hab ich schon lange gesucht!“ Musiker Joseph Stengel aus Stockheim ist einfach nur glücklich am Samstagmorgen, hinter dem Werkstattgebäude des Theaters im Englischen Garten. Der lange rote Mantel mit den goldenen Knöpfen – „der isses“. Für seine Show genau das Richtige. Aber praktisch denkt der Mann auch: „Und wie wäscht man das?“Gewaschen worden ist der Mantel, der wohl vielfach im Einsatz war, offenbar mehrfach – das Namensschildchen des Schauspielers, der ihn zuletzt getragen hat, ist nicht mehr lesbar. Liane Engler aus der Theaterschneiderei zeigt, wo das eingenäht ist. Und schon schwebt der Musiker zum nächsten Teil, einem langen hellblauen, monströsen Mantel. „Brauchst du nicht“, sagt seine Begleiterin beschwörend. „Brauch ich doch – und wenn ich eine Show dafür erfinden muss“, beharrt der Käufer. Am Ende geht er mit mehr als einem Kostüm nach Hause ...