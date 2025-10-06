 
Fundtier in Ilmenau Stevie, das ausgesetzte Kaninchen

Jessie Morgenroth

Was bewegt Menschen dazu, ihr Haustier auszusetzen? Könnte Kaninchen Stevie reden, würde er es erzählen. Denn er wurde ausgesetzt. Das Tierheim erklärt seine Geschichte.

 
Kaninchen Stevie ist ein hübscher Hoppler. Vermutlich wurde er in Ilmenau ausgesetzt, hofft auf ein neues Zuhause. Foto: Tierheim Ilmenau

Mutterseelenallein hoppelte Stevie durch Ilmenau. Sein Futter war allein etwas Gras am Straßenrand. Ein aufmerksamer Passant rettete das einsame Kaninchen. Und so fand der kleine Stevie seinen Weg ins Ilmenauer Tierheim. „Ein selten schön gefärbtes Exemplar eines Scheckenkaninchens“, erklären die Tierschützer zu ihrem langohrigen Gesellen. Das Alter des noch sehr jungen Hopplers werde auf ein Jahr geschätzt. „Da den süßen Stevie keiner als vermisst gemeldet hat, gehen wir davon aus, dass man ihn ausgesetzt hat. Solche Fälle, die alle Arten von Haustieren betreffen, scheinen in letzter Zeit zuzunehmen. Das macht uns immer aufs Neue betroffen“, berichten die Tierschützer von einem besorgniserregenden Trend.

Aber Stevie sei wie alle Scheckenkaninchen lebensfroh, freundlich und umgänglich. Deshalb habe er auch den Verlust seines Zuhauses gut verkraftet – und will nun in ein neues hoppeln. Der Fellträger freue sich schon auf eine Familie und den Umgang mit einem oder mehreren Artgenossen. Wichtig dabei: Kaninchen brauchen ein großes Außen- oder Innengehege und dürfen nicht allein gehalten werden, mahnt das Ilmenauer Tierheim und wirbt bei Kanincheninteressenten: Einfach vorbeikommen und Stevie kennenlernen. Er werde das Herz der Menschen im Sturm erobern, sind sich die Tierschützer sicher.

Wer einen Termin zum Probekuscheln mit Stevie vereinbaren will, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter der Nummer (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an die Adresse nachricht@tierheim-ilmenau.de.

Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u.U. e.V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich. Erbschaften und Vermächtnisse erreichen die Tierheimtiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e.V., VR-Nr. 120301“.