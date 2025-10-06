Fundtier in Ilmenau: Stevie, das ausgesetzte Kaninchen

Mutterseelenallein hoppelte Stevie durch Ilmenau. Sein Futter war allein etwas Gras am Straßenrand. Ein aufmerksamer Passant rettete das einsame Kaninchen. Und so fand der kleine Stevie seinen Weg ins Ilmenauer Tierheim. „Ein selten schön gefärbtes Exemplar eines Scheckenkaninchens“, erklären die Tierschützer zu ihrem langohrigen Gesellen. Das Alter des noch sehr jungen Hopplers werde auf ein Jahr geschätzt. „Da den süßen Stevie keiner als vermisst gemeldet hat, gehen wir davon aus, dass man ihn ausgesetzt hat. Solche Fälle, die alle Arten von Haustieren betreffen, scheinen in letzter Zeit zuzunehmen. Das macht uns immer aufs Neue betroffen“, berichten die Tierschützer von einem besorgniserregenden Trend.