„Von jedem 10 Euro, der eine Kippe hierher schmeißt. Dann wäre unser Verein reich“, wettert Karin Pepke über Passanten, die ihre Zigarettenstummel einfach mit einem Schnips entsorgen. Sie ist wie in jeden Jahr dabei, wenn der Anglerverein seine Aufräumaktion im und am Herrenteich startet. Damit diese starten kann, wird traditionell ein großer Teil des Wassers abgelassen, damit der Teichgrund teilweise begehbar gemacht wird. Denn nur so kann all der Abfall, der hier im Laufe eines Jahres landet, wieder herausgeholt werden.