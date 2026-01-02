Verloren und wiedergefunden, oder eben aus dem Fundbüro abgeholt – so sollte es am Besten laufen. Wer etwas findet, das mindestens zehn Euro wert ist, ist gesetzlich verpflichtet, die Fundsache in einem Fundbüro oder bei der Polizei abzugeben. Die Sammelstellen in der Region könnten noch häufiger genutzt werden, heißt es aus den Fundbüros in Schmalkalden, Breitungen, Trusetal und Steinbach-Hallenberg.