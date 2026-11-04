Fund in Unterkunft: Totes Neugeborenes gefunden - Mutter in U-Haft

Calau - In einer Obdachlosenunterkunft im Süden Brandenburgs ist ein totes Baby gefunden worden. Gegen die 39 Jahre alte Mutter werde wegen Totschlags ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Cottbus. Das tote Neugeborene sei am Sonntag in Calau im Kreis Oberspreewald-Lausitz gefunden worden. "Es sieht nach einem Gewaltverbrechen aus", so der Sprecher. Die Leiche sei bereits obduziert worden. Zuvor hatte der RBB über den Fund berichtet.