Fund in Suppenküche in Türkei: Mikrochip im Essen gehörte zu ehemaligem Rennpferd

Der ehemalige Besitzer gab demnach an, das Tier nach seinem letzten Rennen im Oktober aufgrund einer Beinverletzung aus dem Rennsport genommen und es einem Reitverein in der benachbarten Provinz Osmaniye gespendet zu haben. Gegenüber Demirören erklärte der Mann, er sei "am Boden zerstört" gewesen, als er von den Behörden von dem Vorfall erfahren habe. Wie und wann das Tier geschlachtet wurde, war zunächst unklar.