Fund in Apotheke: Vorläufer von Coca-Cola schon vor 175 Jahren in Florenz?

Rezept liegt streng gesichert in Tresor

Um die genaue Rezeptur von Coca-Cola wird seit jeher ein großes Geheimnis gemacht. Alle paar Jahre gibt es Behauptungen, dass jemand das Geheimnis gelüftet habe - bislang stimmte das allerdings nie. Nach Angaben des US-Konzerns kennt nur eine Handvoll Menschen innerhalb des Unternehmens die genaue Formel. Pemberton hatte die Formel angeblich selbst nie aufgeschrieben, sondern nur mündlich weitergegeben. Dem Konzern zufolge wurde sie 1919 erstmals zu Papier gebracht. Heute liegt sie in einem Tresor.