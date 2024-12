Fund im Reisebus: Mann hat rund neun Kilogramm Marihuana im Reisebus dabei

Passau (dpa/lby) - In Niederbayern ist ein Mann festgenommen worden, der rund neun Kilogramm Marihuana in einem Reisebus dabeihatte. Am Montag kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizei den Reisebus auf der A3 bei Passau, wie die Polizei mitteilte. Bei dem 35-Jährigen wurde demnach zunächst rund ein Kilo Marihuana in seinem Rucksack gefunden und sichergestellt. Er wurde vorläufig festgenommen.