Jena (dpa/th) - Bei Bauarbeiten an einem Weg hat ein Arbeiter in Jena einen Knochen gefunden. Es bestehe die Vermutung, dass der Knochen von einem Menschen stamme, teilte die Polizei mit. Bei der Klärung soll die Rechtsmedizin helfen. Der Knochen wurde bereits am Mittwoch entdeckt. Geklärt werden solle auch, ob das Fundstück im Zusammenhang mit einem ehemaligen russischen Soldatenfriedhof stehe, hieß es. Dieser sei Anfang der 1990er Jahre aufgelöst worden. Die Ermittlungen liefen zunächst in alle Richtungen.