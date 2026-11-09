Fund auf der Autobahn: Toter in ausgebranntem Auto auf A73 identifiziert

Feuerwehrleute hatten die Leiche am Samstagmorgen bei einem Einsatz entdeckt. Sie waren zunächst von einem gewöhnlichen Feueralarm ausgegangen. Erst nachdem das Auto, das auf dem Standstreifen stand, gelöscht war, entdeckten die Einsatzkräfte den Körper. Zunächst konnte die Leiche nicht identifiziert werden.