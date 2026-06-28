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  4. Hitzeschäden: Keine Straßenbahnen in Leipzig bis Montagfrüh

Fugenmasse flüssig Hitzeschäden: Keine Straßenbahnen in Leipzig bis Montagfrüh

Die Hitze sorgt in Leipzig für Schäden an Schienen und Gleisen. Die Verkehrsbetriebe ziehen deshalb die Reißleine: Bis Montagmorgen fahren keine Straßenbahnen mehr.

Fugenmasse flüssig: Hitzeschäden: Keine Straßenbahnen in Leipzig bis Montagfrüh
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Fugenmasse ist bei den hohen Temperaturen in Leipzig in die Schienen gelaufen. Foto: Heiko Rebsch/dpa

Leipzig - Aufgrund von Hitzeschäden fahren bis zum frühen Montagmorgen in Leipzig keine Straßenbahnen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) stellen den Straßenbahnverkehr wegen Hitzeschäden an Schienen und Weichen bis Montagmorgen um 3.30 Uhr ein, wie das Unternehmen mitteilte. Zunächst hatten die LVB den Betrieb nur bis in die Nacht zum Sonntag eingestellt, der Zeitraum wurde jetzt verlängert.

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Die hohen Temperaturen sorgten demnach an vielen Stellen im Netz dafür, dass Fugenmasse für Asphalt und Beton in Weichen und Schienen lief und dort verklumpte. Ein sicherer Straßenbahnbetrieb sei derzeit nicht möglich, hieß es.

Von der Einstellung sind sämtliche Straßenbahnlinien in der sächsischen Stadt betroffen. Busse sollen so weit wie möglich planmäßig fahren. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über aktuelle Verbindungen informieren.