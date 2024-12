Füssen (dpa/lby) - Die Polizei ist zu einem Einsatz an einer Realschule in Füssen (Landkreis Ostallgäu) ausgerückt, nachdem dort ein Droh-Schriftzug an einer Toilettenkabine gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte die Schulleitung am Vormittag die Polizei. Wegen des Vorfalls findet am Nachmittag kein Unterricht an der Schule statt.