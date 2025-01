Nach Ermittlungen der Kripo Fürth geriet schließlich der 38-Jährige in Verdacht. Einem Polizeisprecher zufolge brachten unter anderem Aufnahmen der Videoüberwachung am U-Bahnhof die Ermittler auf seine Spur. In der vergangenen Woche nahmen ihn Beamte einem Polizeisprecher zufolge in seiner Wohnung in Nürnberg fest. Dabei stellten sie auch eine Luftdruckpistole als mutmaßliche Tatwaffe sicher.