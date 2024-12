Fürth: Randale nach Feier - Hochzeitsgast würgt Polizisten

Fürth (dpa/lby) - Nach einer Hochzeitsfeier in Fürth hat ein Gast einen Polizeibeamten derart gewürgt, dass dieser vorerst dienstunfähig ist. Wie die Polizei mitteilte, gerieten in der Nacht an einer Bushaltestelle mehrere Gäste in Streit, als sie mit einem Shuttlebus nach der Feier nach Hause gefahren werden sollten. Als die Polizisten die Streitenten trennen wollten, habe ein 22-Jähriger einen 30 Jahre alten Beamten von hinten in den Würgegriff genommen und dabei zu Boden gerissen. Der Beamte habe sich nicht befreien können, mehrere Kollegen hätten den 22-Jährigen dann überwältigt. Der Polizist wurde verletzt.