 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Mann greift Joggerin in den Schritt - sie nimmt ihn fest

Fürth Mann greift Joggerin in den Schritt - sie nimmt ihn fest

Ein Mann stellt sich mit seinem Fahrrad einer Joggerin in den Weg und belästigt sie sexuell. Die Reaktion der 30-Jährigen hat er aber wohl nicht erwartet.

Fürth: Mann greift Joggerin in den Schritt - sie nimmt ihn fest
1
Ein Ermittlungsrichter sollte am Dienstag über die Frage der Untersuchungshaft entscheiden. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Fürth (dpa/lby) - Ein Mann hat in Fürth einer Polizistin in Zivil beim Joggen in den Schritt gegriffen - und ist von ihr direkt festgenommen worden. Die 30 Jahre alte Beamtin habe einen Notruf abgesetzt, dem gleichaltrigen Mann die Festnahme erklärt und ihn an eine Streife übergeben, teilte die Polizei mit. Ein Ermittlungsrichter sollte im Laufe des Dienstags über die Frage der Untersuchungshaft für den Mann entscheiden.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Mann hatte sich demnach der joggenden Polizistin am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad in den Weg gestellt - und sie unvermittelt angefasst. Als sich herausstellte, dass er an eine Polizeibeamtin geraten war, habe der Mann keinen Fluchtversuch mehr unternommen, sagte ein Polizeisprecher. 

Gegen den 30-Jährigen werde wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Die Beamten prüfen dabei auch, ob er für zwei ähnliche Fälle kurz zuvor in Nürnberg verantwortlich sein könnte.