Fürth: Frau verletzt Polizisten nach Club-Rauswurf

Fürth (dpa/lby) - Eine 47-Jährige soll einen Polizisten in Fürth so heftig getreten haben, dass er vorerst dienstunfähig ist. Die Frau hatte sich Polizeiangaben zufolge zuvor geweigert, ihre Rechnung in einem Club zu zahlen.
Weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen will, soll eine Frau einen Fürther Club verlassen. Doch freiwillig möchte die Frau nicht gehen. Die Situation eskaliert.
Nachdem der Türsteher die Polizei gerufen hatte, wollte die Frau auch nach einem Platzverweis der Beamte nicht gehen. Daraufhin hätten die Polizisten die Frau in Gewahrsam genommen. Weil sie sich dagegen gewehrt habe, hätten die Beamten sie zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei habe sie einem Polizisten zweimal ins Gesicht getreten. Als die Beamten sie in eine Haftzelle bringen wollten, habe sie den 27-Jährigen erneut getreten, diesmal in den Unterleib.
Der 27-Jährige habe seinen Dienst beendet und sei mit Schmerzen ins Krankenhaus gegangen. Weil die 47-Jährige Nasenbluten hatte, kam sie ebenfalls ins Krankenhaus, wo Ärzte ihr außerdem eine Blutprobe abnahmen. Danach sei die Frau auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen sie ermittle die Polizei nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.