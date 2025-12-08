Fürth: Frau verletzt Polizisten nach Club-Rauswurf

Nachdem der Türsteher die Polizei gerufen hatte, wollte die Frau auch nach einem Platzverweis der Beamte nicht gehen. Daraufhin hätten die Polizisten die Frau in Gewahrsam genommen. Weil sie sich dagegen gewehrt habe, hätten die Beamten sie zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei habe sie einem Polizisten zweimal ins Gesicht getreten. Als die Beamten sie in eine Haftzelle bringen wollten, habe sie den 27-Jährigen erneut getreten, diesmal in den Unterleib.