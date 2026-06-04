Rund um die Themarer Stadtkirche und in der angrenzenden Brauhausgasse hatte die Stadt Themar mithilfe von Städtebauförderung ihre Straßen in Ordnung gebracht, dazu auch die Gehwege und neue Straßenlaternen. Und mit eben diesen – zumindest mit vier davon – gibt’s jetzt Probleme für die Stadt. Denn die Untere Naturschutzbehörde hat ihr Veto eingelegt. Das Licht der Laternen im Umfeld der Kirche ist störend für das Große Mausohr.