Schon seit 2018 gibt es Planungen zur Sanierung und Modernisierung der HS140-Meter-Schanze in Oberhof. Diese wurden allerdings im Zuge der großzügigen Umbauarbeiten im Biathlon-Stadion sowie an der Rennrodelbahn für die Doppel-Weltmeisterschaft im Jahr 2023 hinten angestellt. „Wir sprechen hier konkret über die Komplettsanierung des Anlaufturmes. Dabei handelt es sich um eine Spannbetonkonstruktion aus dem Jahr 1961, die in die Jahre gekommen ist“, erklärt Heiko Krause, Technischer Betriebsleiter im Thüringer Wintersportzentrum (TWZ) in Oberhof.