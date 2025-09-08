Das Ilmenauer Tierheimfest ist jeden Sommer ein roteingekreistes Datum im Kalender eines jeden Tierfreundes. Auch zur jüngsten Auflage am Sonntag war das Ilmenauer Tierheim voll – kleine und große Tierliebhaber sowie der ein oder andere Vierbeiner schauten vorbei, informierten sich über die Arbeit des Tierheims und dessen Schützlinge, aber auch über andere Tierprojekte der Umgebung. Überall gab es auf dem Areal etwas zu entdecken – bewährte Attraktionen ergänzt durch die ein oder andere Neuheit.