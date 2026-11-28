Anders selbst verbringt nur selten Silvester zu Hause. "Einmal in zehn Jahren bin ich Silvester zu Hause", sagte der Musiker. Wenn er nicht beruflich auf einer Veranstaltung sei, könne das Feiern im Familienkreis allerdings zunächst ungewohnt sein: "Dann ist 12 Uhr und man denkt, wo ist jetzt die Bühne und wo ist jetzt der Applaus und war's das jetzt?" Trotzdem sei es wichtig, gelegentlich aus der "Berufs-Bubble" herauszukommen und sich zu erden.