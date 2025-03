Für Wanderfreunde: Großes Unterhaltungsprogramm mit Livemusik

Wanderfreunde, die an einer Wanderung in Gotha teilnehmen wollen, sollten sich spätestens bis Freitag, 11. April, mit Wanderführer Peter Brehm unter der Telefonnummer (03 67 66) 2 24 40 in Verbindung setzen. Treffpunkt zur Abfahrt und Bildung von Fahrgemeinschaften ist am Ostersonntag um 8.30 Uhr am Marktplatz in Effelder.