In jedem Fall ist das Fest ein Grund für Freude und Zuversicht, gepaart mit den Erinnerungen an die eigene Kindheit. Dieser Zauber aus fernen Tagen begleitet uns ein ganzes Leben und gibt Kraft nicht nur für dunkle Jahreszeiten, sondern auch für andere trübe Stunden. Geben Sie den Zauber an Kinder und Enkel weiter, damit er seine Stärke behalten kann.