Für Steinkäuze in der Rhön: Wohnungsangebot zum Sofortbezug

Klappt es mit der neuen Wohnung?

Man versuche schon länger, ein Pärchen der kleinen Eulenart hier in Fischbach anzusiedeln, sagt Uwe Jung – bislang noch ohne Erfolg. Doch wenn es klappen sollte, dann besetzen Steinkäuze ihr Revier meist mehrere Jahre lang oder sogar lebenslang. Jonas, mittlerweile Schüler der 7. Klasse in Kaltensundheim, hat er jetzt einige Unterlagen zum Steinkauz übergeben, sodass der interessierte Junge protokollieren kann, was sich hier künftig bewegt. Die Nist-Röhren sind in alten Apfel- und Birnbäumen befestigt worden, mit Hilfe von zwei weiteren jungen Naturschützern: Lina Kranz aus Empfertshausen und Laurin Wieber aus Mehmels. Die verbleibenden vier Kästen sollen noch an geeigneten Orten angebracht werden, die der LPV vorschlägt, sagt Emilie Rauch.