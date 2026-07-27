Für Sport nach Erlangen?: Hochschulsport in Nürnberg vor dem Aus - ab nach Erlangen?

Nürnberg (dpa/lby) - Studenten und Studentinnen in Nürnberg müssen vom kommenden Wintersemester an für Hochschulsport nach Erlangen fahren. "Zum 31. Juli 2026 schließt das Sportgebäude am Campus Regensburger Straße in Nürnberg. Damit endet auch das Hochschulsportangebot am Standort Nürnberg", teilte die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg mit. "Als Alternative steht das Kursangebot in Erlangen zur Verfügung, das durch Umstrukturierungen ab dem Wintersemester erweitert wurde." Zudem würden Sportvereine in Nürnberg Angebote für Interessierte machen. Zuvor hatten Medien berichtet.