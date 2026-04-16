Für Senioren: Neue Agentur für Haushaltshilfe in Schmalkalden

Vertrauen aufbauen
Neben den Chancen sieht Krupa auch die Herausforderungen. Gerade zu Beginn begegnet ihr immer wieder Skepsis. „Es ist völlig verständlich, dass Menschen Vorbehalte haben, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen“, sagt sie. Vertrauen aufzubauen sei daher ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit. In persönlichen Gesprächen nimmt sie sich Zeit, das Konzept zu erklären und auf individuelle Fragen einzugehen. „Wenn man miteinander spricht, lassen sich viele Unsicherheiten schnell ausräumen.“
Neue Jobchancen in Schmalkalden: Flexible Arbeitszeiten locken
Gleichzeitig bietet die Agentur auch neue berufliche Perspektiven in der Region. Für den Standort in Schmalkalden werden aktuell weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Mini-Jobs gesucht. Besonders attraktiv ist dabei die flexible Arbeitsgestaltung, die sich gut mit familiären Verpflichtungen vereinbaren lässt, sagt Kristin Krupa.
Wer sich über die Agentur für Haushaltshilfe mehr wissen will oder den Kontakt sucht, kann sich wenden an Kristin Krupa, 03683/6539020, e-Mail: schmalkalden@agfh.de.
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