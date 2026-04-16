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Für Senioren Neue Agentur für Haushaltshilfe in Schmalkalden

Hilfsbedürftigen Menschen in Schmalkalden das Leben zu Hause erleichtern: Die Agentur für Haushaltshilfe setzt auf Alltagsunterstützung und Entlastung von Angehörigen.

Für Senioren: Neue Agentur für Haushaltshilfe in Schmalkalden
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Teamleiterin Kristin Krupa, Agentur für Haushaltshilfe am Standort Schmalkalden. Foto: Susann Schönewald

﻿Seit November vergangenen Jahres ist die Agentur für Haushaltshilfe GmbH auch in Schmalkalden vertreten. Das Unternehmen wurde 2018 in Neuss gegründet mit dem Ziel, älteren und hilfsbedürftigen Menschen bestmöglich im Alltag zu helfen. Seither hat sich die Agentur bundesweit mit über 1300 Standorten und mehr als 10.900 Beschäftigten etabliert. Nun soll auch in Schmalkalden ein verlässliches Unterstützungsangebot für den Alltag entstehen.

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Die Leitung vor Ort hat Kristin Krupa übernommen. Die zweifache Mutter aus Schmalkalden ist als Quereinsteigerin in die Position gekommen. Auf die Stelle wurde sie über die Jobsuche aufmerksam – und war schnell überzeugt: „Das Konzept hat mich sofort angesprochen. Menschen genau dort zu helfen, wo sie sich am wohlsten fühlen, ist einfach sinnvoll.“ In mehrere Kursen hat sich Krupa, die vorher im Büro tätig war, für ihre neue Aufgabe als Teamleiterin qualifiziert und weitergebildet. Ihre neue Arbeit macht ihr großen Spaß. Sie kann anstrengend sein, sagt die 37-Jährige, aber auch sehr erfüllend.

Austausch und Präsenz in Schmalkalden

Seit November ist Krupa aktiv dabei, das Angebot der Agentur für Haushaltshilfe in der Region bekannt zu machen. Sie ist an Informationsständen präsent, sucht Treffpunkte und Einrichtungen, wie jüngst das Familienzentrum, auf, und sucht gezielt den Austausch mit Ärzten und Pflegediensten.

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Ein zentraler Punkt ihrer Arbeit ist dabei die Aufklärung: Die Agentur versteht sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu Pflegediensten, sondern als Ergänzung. „Wir schließen eine wichtige Lücke“, erklärt Krupa. Während Pflegedienste medizinische und pflegerische Aufgaben übernehmen und meist unter Zeitdruck stehen, kümmert sich die Agentur um die vielen kleinen Dinge des Alltags, für die oft Zeit fehlt. Ziel ist es, sowohl Pflegebedürftige als auch Angehörige zu entlasten und gleichzeitig dazu beizutragen, dass Menschen möglichst lange in ihrem eigenen Zuhause leben können, erläutert die Teamleiterin.

Vielfältige Unterstützung: Von Haushalt bis soziale Betreuung

Das Leistungsspektrum ist breit gefächert: Es reicht von klassischen Haushaltshilfen wie Reinigung, Wäsche oder Kochen über Hilfe beim Einkauf und bei Behördengängen bis hin zur Begleitung zu Arztterminen. Auch soziale Betreuung im Alltag spielt eine große Rolle – etwa durch gemeinsame Spaziergänge, Gespräche oder kleine Ausflüge, Vorlesen, Pflege der Pflanzen oder Versorgung der Haustiere. „Oft sind es genau diese persönlichen Momente, die den Menschen besonders guttun“, sagt Krupa.

Darüber hinaus richtet sich das Angebot nicht nur an ältere Menschen. Auch Familien, beispielsweise mit beeinträchtigten Kindern, etwa mit ADHS, können Unterstützung im Alltag erhalten. Die Mitarbeitenden seien entsprechend geschult und helfen dabei, Eltern zu entlasten, berichtet Krupa.

Was wenige wissen: Anspruch auf Haushaltshilfe besteht beispielsweise auch in der Schwangerschaft, wenn diese mit gesundheitlichen Beschwerden oder Komplikationen verbunden ist. „Wir unterstützen Schwangere zum Beispiel dabei, die Genehmigung von der Krankenkasse einzuholen“, sagt Krupa. Geschulte Haushaltshilfen würden körperlich belastende Arbeiten im Alltag übernehmen, die gesamte Familie entlasten und dazu beitragen, dass Mutter und Kind bestmöglich geschützt sind.

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Gleiches gilt für Menschen, die nach Operation, einem Unfall oder eine schwere Krankheit gesundheitlich eingeschränkt sind, und ihren Haushalt nicht mehr allein bewältigt können. Auch dann kann der Arzt eine Haushaltshilfe verordnen.

Pflegekassen finanzieren Entlastung

Finanziert werden die Leistungen über die Pflegekassen, erläutert Kristin Krupa. Jede pflegebedürftige Person mit mindestens Pflegegrad 1 habe einen Anspruch auf Betreuungs- und Entlastungsleistungen.

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Doch auch ohne Pflegegrad stehe die Agentur zur Seite – auch beratend. Wobei sie immer wieder die Erfahrung macht, dass viele bedürftige Menschen noch gar keinen Antrag gestellt haben. „Lieber kriechen sie durch die Wohnung unter dem Motto: Das schaffe ich schon noch selbst.“

Vertrauen aufbauen

Neben den Chancen sieht Krupa auch die Herausforderungen. Gerade zu Beginn begegnet ihr immer wieder Skepsis. „Es ist völlig verständlich, dass Menschen Vorbehalte haben, fremde Personen in die eigene Wohnung zu lassen“, sagt sie. Vertrauen aufzubauen sei daher ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit. In persönlichen Gesprächen nimmt sie sich Zeit, das Konzept zu erklären und auf individuelle Fragen einzugehen. „Wenn man miteinander spricht, lassen sich viele Unsicherheiten schnell ausräumen.“

Neue Jobchancen in Schmalkalden: Flexible Arbeitszeiten locken

Gleichzeitig bietet die Agentur auch neue berufliche Perspektiven in der Region. Für den Standort in Schmalkalden werden aktuell weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Mini-Jobs gesucht. Besonders attraktiv ist dabei die flexible Arbeitsgestaltung, die sich gut mit familiären Verpflichtungen vereinbaren lässt, sagt Kristin Krupa.

Wer sich über die Agentur für Haushaltshilfe mehr wissen will oder den Kontakt sucht, kann sich wenden an Kristin Krupa, 03683/6539020, e-Mail: schmalkalden@agfh.de.

www.agentur-fuer-haushaltshilfe.de