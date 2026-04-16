Für Senioren: Neue Agentur für Haushaltshilfe in Schmalkalden

Die Leitung vor Ort hat Kristin Krupa übernommen. Die zweifache Mutter aus Schmalkalden ist als Quereinsteigerin in die Position gekommen. Auf die Stelle wurde sie über die Jobsuche aufmerksam – und war schnell überzeugt: „Das Konzept hat mich sofort angesprochen. Menschen genau dort zu helfen, wo sie sich am wohlsten fühlen, ist einfach sinnvoll.“ In mehrere Kursen hat sich Krupa, die vorher im Büro tätig war, für ihre neue Aufgabe als Teamleiterin qualifiziert und weitergebildet. Ihre neue Arbeit macht ihr großen Spaß. Sie kann anstrengend sein, sagt die 37-Jährige, aber auch sehr erfüllend.