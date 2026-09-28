Seit einem Jahr heißt es in Langenfeld regelmäßig: Gemeinsam statt einsam. Im September 2025 fand das erste Treffen im Dorfgemeinschaftshaus statt. Seitdem kommen dort einmal im Monat Menschen aus dem Ort zusammen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Zeit zu verbringen und Gemeinschaft zu erleben. Was mit einem ersten Treffen begann, hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil des Dorflebens entwickelt. Nun gibt es Grund zum Feiern: Der „Langenfelder Treff“ blickt auf sein erstes gemeinsames Jahr zurück.