Gesamtgesellschaftliches Problem

Mobbing ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und tritt in den unterschiedlichsten Lebenssituationen auf. „Die Schule als Lernort macht hierbei keine Ausnahme, bietet jedoch zugleich eine Chance, die heranwachsenden Schülerinnen und Schülern für einen wertschätzenden Umgang zu sensibilisieren“, so der Sprecher. Das Staatliche Gymnasium „Hermann Pistor“ Sonneberg und das Staatliche Gymnasium Neuhaus am Rennweg setzen ein Zeichen gegen Mobbing. Am 10. und 11. September findet an den Schulen der Tag der Gemeinschaft für Respekt und Toleranz mit Carsten Stahl statt. Die Projekttage vermitteln den Schülerinnen und Schülern menschliche Werte wie Achtung und Akzeptanz gegenüber Mitmenschen und zeigen ihnen den Weg mutig und couragiert diese Werte im Alltag umzusetzen. Auch zu den wichtigsten Formen von Gewalt werden die Schülerinnen und Schüler aufgeklärt. Ein besseres soziales Miteinander in den Schulklassen herzustellen, ist der Wunsch der beiden Schulleiterinnen, Angela Jannusch und Bärbel Geyer.