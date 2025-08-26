Trostlos schaut der Warteraum aus im Bahnhof Meiningen. Im Sommer geht man in den Durchgang nicht hinein. Höchstens im Winter, um Kälte und Wind auszuweichen. Bei der geplanten Neugestaltung des Bahnhofareals will die Stadt Meiningen das nun gern ändern. Im Bahnhof soll ein moderner, zentraler Raum entstehen, in dem Bus- und Bahn-Reisende warten können, sich eine Gepäckaufbewahrung befindet. Vielleicht auch einige Snack- und Getränke-Automaten stehen? Neben diesen Angeboten ist es den Stadtvätern bei der Umgestaltung des Gebäudes wichtig, dass auch Service-Leistungen der Stadt und des Landkreises genutzt werden können, touristische Angebote zu entdecken sind oder Reisende sich schlichtweg nur über Bahnverbindungen informieren und Fahrkarten kaufen können.