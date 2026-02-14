Erfurt - Die Medaillengewinner aus Thüringen um Rodel-Olympiasieger Max Langenhan können sich über einen Extra-Bonus vom Freistaat für ihre Erfolge bei den Olympischen Winterspielen freuen. Wie die Staatskanzlei in Erfurt mitteilte, zahlt Thüringen eine "Medaillen-Prämie". Demnach erhalten Olympiasieger 20.000 Euro, Zweitplatzierte 15.000 Euro und Bronzemedaillen-Gewinner 10.000 Euro. "Leistung muss sich lohnen – unsere Athletinnen und Athleten sind starke Botschafter für Thüringen", sagte Sportminister Stefan Gruhner (CDU).