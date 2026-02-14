Auch in NRW gibt es mehr Geld

Einen ähnlichen Vorstoß hatte es zuletzt auch schon aus Nordrhein-Westfalen gegeben. Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus dem Bundesland erhalten zusätzlich zur Prämie der Sporthilfe ihn Höhe von 30.000 Euro (Gold), 20.000 Euro (Silber) und 10.000 Euro (Bronze) die gleichen Beträge noch einmal vom Land. Zudem hat NRW die Teilnahmeprämie für Sportlerinnen und Sportler von bislang 3.500 auf 5.000 Euro erhöht.