Der Nürnberger Hauptbahnhof mit der Königstorpassage sei eine der am stärksten frequentierten und belebtesten Örtlichkeiten in Nürnberg – mit über 130.000 Reisenden pro Tag allein am Hauptbahnhof, teilte die Stadt mit. Die Waffenverbotszone befindet sich nördlich und südlich des Bahnhofs; etwa am Bahnhofsplatz und auf der Bahnhofstraße, am Königstor sowie auf dem Celtisplatz und der Straße Hinterm Bahnhof. Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft.