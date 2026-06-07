Bern - In der Schweiz sind über Nacht zahlreiche Männer-Denkmäler neu in Erscheinung getreten: Die Statuen stehen mit pinkfarbenen Babytragetüchern und Puppen auf ihren Sockeln. Albert Einstein, dessen Statue im Rosengarten in Bern auf einer Bank sitzt, die zum Selfies aufnehmen einlädt, erscheint ebenfalls als "moderner Papi", wie die Urheber der Aktion, Operation Libero, mitteilen. "Mit der Aktion setzt die liberale Bewegung ein sichtbares Zeichen für die Verantwortung von Vätern in der Kinderbetreuung", schreibt sie.