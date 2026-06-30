München (dpa/lby) - Ärger mit Eltern oder Freunden, Stress in der Schule, Mobbing oder gar Gewalt oder Missbrauch: Für Kinder und Jugendliche in Not gibt es in Bayern künftig ein weiteres Hilfsangebot: eine neue Kinderschutz-Hotline. Unter der gebührenfreien Nummer 0800 8888 004 können sich Kinder und Jugendliche melden - und erreichen dort speziell geschulte Fachkräfte, die sie an Jugendämter oder Beratungsstellen weitervermitteln können. Das Angebot ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr und mittwochs zusätzlich von 18 bis 20 Uhr erreichbar.