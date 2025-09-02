Für Kinder und Familien: Drei Kreative, zwei Flügel, ein Konzert

Die Große zoologische Fantasie des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, 1886 zum ersten Mal aufgeführt, wurde von drei Kreativen für die Meininger Bühne ausgewählt. Diese geniale und fantasievolle Komposition ist heute eines der beliebtesten musikalischen Werke für Kinder und Familien. Die Dirigentin Noori Cho, die in der letzten Spielzeit bereits „Die Bremer Stadtmusikanten“ dirigiert hat, leitet die Meininger Hofkapelle und führt Musik und Text zusammen. Die tierischen Episoden werden präsentiert von der Schauspielerin Kerstin Hoffmann, die vielen jungen Konzertbesuchern aus „Hugo, die Tuba“ und dem Schumann-Konzert „Mit Clara unterwegs“ bekannt ist.