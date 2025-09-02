 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Drei Kreative, zwei Flügel, ein Konzert

Für Kinder und Familien Drei Kreative, zwei Flügel, ein Konzert

Die Junge Musik am Staatstheater Meiningen eröffnet die neue Spielzeit mit dem Kinder- und Familienkonzert „Der Karneval der Tiere“. Premiere ist zum Theaterfest.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Für Kinder und Familien: Drei Kreative, zwei Flügel, ein Konzert
1
Susanne Tenner-Ketzer, Kerstin Hoffmann und Noori Cho bringen den „Karneval der Tiere“ auf die Bühne im Großen Haus. Foto: Christina Iberl

Die Junge Musik eröffnet die neue Spielzeit mit dem Kinder- und Familienkonzert „Der Karneval der Tiere“. Die Premiere ist zum Theaterfest am Samstag, 7. September, um 11.15 Uhr, im Großen Haus zu erleben. Der Eintritt ist, wie zu allen Veranstaltungen zum Theaterfest, frei.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Große zoologische Fantasie des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, 1886 zum ersten Mal aufgeführt, wurde von drei Kreativen für die Meininger Bühne ausgewählt. Diese geniale und fantasievolle Komposition ist heute eines der beliebtesten musikalischen Werke für Kinder und Familien. Die Dirigentin Noori Cho, die in der letzten Spielzeit bereits „Die Bremer Stadtmusikanten“ dirigiert hat, leitet die Meininger Hofkapelle und führt Musik und Text zusammen. Die tierischen Episoden werden präsentiert von der Schauspielerin Kerstin Hoffmann, die vielen jungen Konzertbesuchern aus „Hugo, die Tuba“ und dem Schumann-Konzert „Mit Clara unterwegs“ bekannt ist.

Unsere Empfehlung für Sie

Premiere in Meiningen: Hip-Hop ließ die Halle dröhnen

30.08.2025 22:00 Premiere in Meiningen Hip-Hop ließ die Halle dröhnen

Die Reinhard-Kupietz-Halle war am Samstag das Mekka für alle Hip-Hop-Fans. Hier fand die erste Hip-Hop- und Videoclip-Meisterschaft in Südthüringen statt. Wie kam es dazu?

Susanne Tenner-Ketzer hat das kleine kreative Team zusammengebracht und neben der Spielidee auch Ausstattungselemente und Kostüme hinzugefügt. Schon in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 begeisterte diese Fantasie der kleineren Version für Bläserseptett, Schlagwerk und Schattenspiel in den Kammerspielen die jungen Konzertbesucher und so lag es nahe, eine größere Fassung zu präsentieren. Ein Tag im Leben des Dschungels, in der bekannten und beliebten Erzählfassung von Peter Ustinov, wurde ausgewählt und ist erstmals im Großen Haus mit zwei Flügeln und Orchester zu erleben. Große und kleine, wilde und scheue Tiere sind Inhalt der Geschichte, die aus 14 kleinen Sätzen besteht. Den Auftakt macht der Löwe mit seinem majestätischen Gebrüll – ganz wörtlich mit Pauken und Trompeten. In den weiteren Sätzen kommen unter anderem Elefanten, Schildkröten und Kängurus auf die akustische Bühne. Ein Klangerlebnis für Kinder ab 6 Jahren, aber auch für Eltern, Großeltern, Lehrer und Konzertfreunde.

Die Konzertpremiere findet am Sonntag, 7. September, um 11.15 Uhr im Rahmen des Theaterfestes statt. Die zweite Aufführung ist am Montag, 8. September, um 10 Uhr im Großen Haus zu erleben. Karten hierfür sind über die Theaterkasse, Tel. (03693) 451 222 oder unter www.staatstheater-meiningen.de erhältlich.