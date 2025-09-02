Für Kinder und Familien: Drei Kreative, zwei Flügel, ein Konzert

Susanne Tenner-Ketzer hat das kleine kreative Team zusammengebracht und neben der Spielidee auch Ausstattungselemente und Kostüme hinzugefügt. Schon in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 begeisterte diese Fantasie der kleineren Version für Bläserseptett, Schlagwerk und Schattenspiel in den Kammerspielen die jungen Konzertbesucher und so lag es nahe, eine größere Fassung zu präsentieren. Ein Tag im Leben des Dschungels, in der bekannten und beliebten Erzählfassung von Peter Ustinov, wurde ausgewählt und ist erstmals im Großen Haus mit zwei Flügeln und Orchester zu erleben. Große und kleine, wilde und scheue Tiere sind Inhalt der Geschichte, die aus 14 kleinen Sätzen besteht. Den Auftakt macht der Löwe mit seinem majestätischen Gebrüll – ganz wörtlich mit Pauken und Trompeten. In den weiteren Sätzen kommen unter anderem Elefanten, Schildkröten und Kängurus auf die akustische Bühne. Ein Klangerlebnis für Kinder ab 6 Jahren, aber auch für Eltern, Großeltern, Lehrer und Konzertfreunde.