Für Kinder im Klinikum Suhl: Epilepsiekurse, die Ängste nehmen

Epilepsie ist eine chronische Erkrankung, die in jedem Lebensalter auftreten kann. Ungefähr ein Prozent aller Menschen ist von Epilepsie betroffen. „Bei dieser Erkrankung kommt es aufgrund plötzlich auftretender Aktivitäten im Gehirn zu Anfällen. Es gibt unterschiedliche Anfallsarten. Vom Filmriss bis hin zu starken Krämpfen, die nicht selten im Krankenhaus enden. Verständlich, dass es besonders für Eltern schwer ist, eine Epilepsieerkrankung ihrer Kinder anzunehmen und zu verarbeiten. Aus diesem Grund machte sich Margit Wiktor, Sozialpädagogin im Sozialpädiatrischen Zentrum Suhl SPZ, vor genau 20 Jahren auf den Weg, eine Ausbildung als Trainerin für das Modulare Schulungsprogramm Epilepsie für Familien – kurz Famoses – zu absolvieren“, so Christian Jacob, Sprecher im SRH-Zentralklinikum Suhl. Dabei handelt es sich um ein in Deutschland, der Schweiz und in Österreich standardisiertes und wissenschaftlich evaluiertes Epilepsieschulungsprogramm mit einem Kinder- und einem Elternkurs.