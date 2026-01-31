Für junges Publikum Ansturm auf Comic- und Gamingmesse in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Bunte Perücken, aufwendige Kostüme und viel Vorfreude: Die Messe Erfurt ist dank der Manga- und Videospielmesse MAG-C wieder fest in der Hand der Comic- und Gamingszene. Schon zur Eröffnung am Samstag sorgte die Convention für einen Besucheransturm: Bei winterlichen Temperaturen zog sich eine mehrere Hundert Meter lange Warteschlange meist junger Menschen über den Platz vor den Messehallen – einige von ihnen trotzten der Kälte in leichten Outfits nach dem Vorbild ihrer Lieblingsfiguren. Mehr als 130 Aussteller waren nach Angaben der Messe auf dem Szenetreffen angekündigt. Das Kürzel MAG-C steht für Manga (japanische Comics), Anime, Games und Cosplay.