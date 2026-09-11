Freies Wort Der Schriftzug ist für Hilfswerk versteigert

31 Jahre sind eine lange Zeit. So lange halten manche Ehen nicht. So lange wohnen viele Menschen nicht am selben Ort. Und kaum etwas, das Wind, Regen, Schnee und Sonne ausgesetzt ist, kommt drei Jahrzehnte ohne Gebrauchsspuren davon.
Die legendären Buchstaben von „Freies Wort“ sind zugunsten unseres Hilfswerkes für Menschen in Not einzeln versteigert worden. Die Gebote haben eine Summe von insgesamt 1600 Euro gebracht.
31 Jahre sind eine lange Zeit. So lange halten manche Ehen nicht. So lange wohnen viele Menschen nicht am selben Ort. Und kaum etwas, das Wind, Regen, Schnee und Sonne ausgesetzt ist, kommt drei Jahrzehnte ohne Gebrauchsspuren davon.
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Das gilt auch für die großen Metallbuchstaben von „Freies Wort“, die seit 31 Jahren auf dem Friedberg über Suhl ihren Dienst taten. Tausende Male haben sie Sonnenaufgänge erlebt, Winterstürme überstanden und Sommerhitze ausgehalten. Nun haben sie zwar ihr Rentenalter noch längst nicht erreicht, aber sie sind abgebaut und die Zeit ist für neue Aufgaben gekommen.
Wegwerfen wäre die schlechteste Lösung. Dafür sind die Buchstaben viel zu schade. Zwar hat die Witterung daran gearbeitet, doch gerade das verleiht ihnen Charakter. Mit den Jahren sind sie Unikate geworden. Das sehen die bisherigen Bieter ganz genauso. Insgesamt sind 1600 Euro zusammen gekommen. Alle Buchstaben haben ein neues Zuhause.
Schließlich steckt in den zehn Buchstaben eine Menge Potenzial. Aus dem bekannten Zeitungsnamen werden plötzlich Namen, Ziele und Geschichten. Ein einzelnes F an der Gartenhütte, ein W am Vereinsheim oder ein r über dem Tresen eines Bierkellers erzählt künftig vielleicht seine eigene Geschichte. Zudem wurde gleich doppelt Gutes getan: Ein Stück Südthüringer Zeitungsgeschichte bleibt erhalten, und es werden Menschen vor Ort, die unverschuldet in Not geraten sind, unterstützt.
Genau deshalb wurden die Buchstaben nicht entsorgt, sondern versteigert. Der Erlös von 1600 Euro kommt „Freies Wort hilft“, dem gemeinnützigen Hilfswerk der drei Tageszeitungen in Südthüringen zugute.
Warum die Buchstaben nach 31 Jahren überhaupt frei geworden sind? Freies Wort arbeitet künftig wieder von einem neuen Domizil in der Suhler Innenstadt aus. Dort hat der traditionsreiche Schriftzug keinen Platz mehr.
Da der Verein gemeinnützig ist, kann die Spende steuerlich geltend gemacht werden.
Spendenkonto „Freies Wort hilft“
Rhön-Rennsteig-Sparkasse
IBAN: DE39 8405 0000 1705 0170 17
BIC: HELADEF1RRS