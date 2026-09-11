Freies Wort Der Schriftzug ist für Hilfswerk versteigert

Schließlich steckt in den zehn Buchstaben eine Menge Potenzial. Aus dem bekannten Zeitungsnamen werden plötzlich Namen, Ziele und Geschichten. Ein einzelnes F an der Gartenhütte, ein W am Vereinsheim oder ein r über dem Tresen eines Bierkellers erzählt künftig vielleicht seine eigene Geschichte. Zudem wurde gleich doppelt Gutes getan: Ein Stück Südthüringer Zeitungsgeschichte bleibt erhalten, und es werden Menschen vor Ort, die unverschuldet in Not geraten sind, unterstützt.