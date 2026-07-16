Für Familien: Steinach lädt ein zum Sommerfest

Für die Kinder gibt es Mitmach-Angebote, die von der Bastelstraße bis zum Goldwaschen reichen. Auch ein Kinderflohmarkt ist vorgesehen. Für die musikalische Ausgestaltung des Nachmittags sorgen Alleinunterhalter Wolfgang Queck und der Gesangverein 1838. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, passend zum sommerlichen Wetter kalte Getränke sowie Bratwürste, Käse- und Fettbrote und mehr.