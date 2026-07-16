Für Familien: Steinach lädt ein zum Sommerfest

Zu einem gemütlichen Nachmittag im historischen Ambiente des Steinacher Schlosshofs laden für Samstag, 18. Juli, von 14 bis 18 Uhr „Gemeinsam für Steinach“, die Begegnungsstätte Steinach und der Museumsverein Schieferbergbau ein.
Mitmach-Angebote für Kinder inklusive Flohmarkt, Unterhaltung, Musik und mehr gibt es am Sonntag auf dem Steinacher Schlosshof.
Zu einem gemütlichen Nachmittag im historischen Ambiente des Steinacher Schlosshofs laden für Samstag, 18. Juli, von 14 bis 18 Uhr „Gemeinsam für Steinach“, die Begegnungsstätte Steinach und der Museumsverein Schieferbergbau ein.
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Für die Kinder gibt es Mitmach-Angebote, die von der Bastelstraße bis zum Goldwaschen reichen. Auch ein Kinderflohmarkt ist vorgesehen. Für die musikalische Ausgestaltung des Nachmittags sorgen Alleinunterhalter Wolfgang Queck und der Gesangverein 1838. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, passend zum sommerlichen Wetter kalte Getränke sowie Bratwürste, Käse- und Fettbrote und mehr.
Zudem wird an diesem Tag allen Besuchern ein ermäßigter Eintritt von drei Euro ins Deutsche Schiefermuseum gewährt. Die Organisatoren freuen sich schon auf zahlreiche Besucher.